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Песков опроверг причастность России к повреждению Balticconnector

13:43
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Россия не имеет отношения к ЧП с газопроводом

Расследование причин и обстоятельств происшествия с газопроводом Balticconnector продолжается, Россия непричастна к случившемуся. Такое заявление сделал в понедельник, 23 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Эстонии допустили причастность китайского судна к повреждению Balticconnector

Спикер Кремля вновь, по просьбе представителей СМИ, прокомментировал призывы из Риги "закрыть Балтику для российских судов".

Песков напомнил, что автор этой инициативы "как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море", сообщает ТАСС.

Между тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что газопровод Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, был поврежден извне — это можно расценить как нападение на инфраструктуру Североатлантического альянса.

Вслед за этим президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтику для России. В ответ Песков предложил политику подумать над закрытием Балтийского моря для виновных в подрыве "Северных потоков".

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