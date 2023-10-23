Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса

Ее нужно было обновить еще прошлым летом

Вакцина от коронавируса "Спутник V" утратила способность защищать от новых штаммов.

Об этом в понедельник, 23 октября, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эффективность "Спутника V" снизилась в восемь раз, когда появились варианты "омикрона" 1, 2 и 3. При "омикроне" 4, 5 защите упала в 20 раз.

"А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), - это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем", - рассказал он в интервью "Газете.ру".

По словам Гинцбурга, менять состав вакцины нужно было еще прошлым летом. В настоящий момент ученые проводят клинические испытания обновленного "Спутника V" на основе XBB.1.5. Они завершатся 10 декабря. В гражданский оборот новая вакцина может поступить в марте следующего года.

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