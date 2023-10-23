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Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

13:42
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Сейчас доступны более 100 пересадок

Развитие Московских центральных диаметров (МЦД) увеличивает вариативность транспортных маршрутов.

В настоящий момент доступно более 100 вариантов пересадок с МЦД на другие виды транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Скоро их станет еще больше.

В будущем можно будет пересесть со станции МЦД-1 "Петровско-Разумовская" на МЦД-3, одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий Московского метрополитена.

Также будет сделана пересадка со станции МЦД-3 "Рижская" на МЦД-4, МЦД-2, а также на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метрополитена.

Помимо этого, на станции МЦД-4 "Беговая" появится крупный транспортный узел, который объединит МЦД-1 и МЦД-4, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что станцию "Митьково" на МЦД-3 построят в следующем году. В настоящий момент готовность объекта составляет 50%.

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