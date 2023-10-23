ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль рассказал о работе по освобождению россиян на Ближнем Востоке

14:03
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Они оказались в заложниках у боевиков ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, говорить о конкретике по освобождению россиян, попавших в заложники к боевикам движения ХАМАС, пока трудно. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США перебрасывают на Ближний Восток новые силы
Катастрофическая ситуация: хроника войны на Ближнем Востоке

Спикер Кремля подчеркнул, что российские дипломаты продолжают работать над освобождением сограждан и делают для этого все возможное.

Хотя сейчас трудно говорить о конкретике, но предпринимаются все необходимые усилия, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российский посол в Ливане Александр Рудаков рассказал, что для более 3,2 тысячи россиян, которые в настоящее время находятся в Ливане, существуют определенные риски в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские государства должны увеличить уровень гуманитарной поддержки мирного населения Газы, а также предпринять усилия, чтобы добиться гуманитарной паузы в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.