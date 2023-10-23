Кремль рассказал о работе по освобождению россиян на Ближнем Востоке

Они оказались в заложниках у боевиков ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, говорить о конкретике по освобождению россиян, попавших в заложники к боевикам движения ХАМАС, пока трудно. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что российские дипломаты продолжают работать над освобождением сограждан и делают для этого все возможное.

Хотя сейчас трудно говорить о конкретике, но предпринимаются все необходимые усилия, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российский посол в Ливане Александр Рудаков рассказал, что для более 3,2 тысячи россиян, которые в настоящее время находятся в Ливане, существуют определенные риски в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские государства должны увеличить уровень гуманитарной поддержки мирного населения Газы, а также предпринять усилия, чтобы добиться гуманитарной паузы в регионе.

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