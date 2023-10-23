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В Совфеде призвали укреплять экономическое присутствие России в Африке

14:24
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Пока Россия не может достойно позиционировать себя в регионе, заявил сенатор Джабаров

Высокий уровень политических отношений России со странами Африки не соответствует ее текущему низкому экономическому присутствию на континенте. Такое мнение в понедельник, 23 октября, высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Сенатор указал на то, что по показателю товарооборота с Африкой в 2022 году Россия уступала не только Евросоюзу, Китаю и США, но даже Турции.

Позитивное отношение стран Африки к России необходимо подкреплять "зримыми успехами в реализации совместных взаимовыгодных экономических, инфраструктурных и гуманитарных проектов", иначе Москва не сможет достойно позиционировать себя в Африке в качестве "альтернативы Западу и его неоколониальном подходе к региону", цитирует Джабарова РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дружественные России африканские страны стали объектом подрывной работы западных спецслужб. Убийство китайских граждан в Центральноафриканской республике – лишь один из эпизодов этой деятельности.

При этом в адрес России звучали обвинения в провоцировании голода в Африке, хотя Москва уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями.

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
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