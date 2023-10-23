Число погибших в секторе Газа превысило 5 тысяч человек

В Израиле - более 1,4 тысячи

Число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа с момента обострения конфликта (с 7 октября) превысило пять тысяч человек.

Пострадали 15 тысяч человек, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

Тем временем, с 7 октября в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, из них 20 человек – россияне. В заложниках у ХАМАС в секторе Газа, по данным российского посольства, находятся двое граждан России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал лидеров ведущих стран ЕС демонстрировать "одинаковую" озабоченность гибелью мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта.

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