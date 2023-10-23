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В ЕС задумались о потолке цен на газ в свете ситуации на Ближнем Востоке

14:43
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Нет гарантий, что ресурсы из региона продолжат поступать

Европейские страны рассматривают возможность продления действия потолка цен на природный газ из опасений перед возможностью нового энергетического кризиса грядущей зимой. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказали осведомленные источники.
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По словам собеседников The Financial Times, негативных эффектов от внедрения потолка цен выявлено не было, а стоимость газа в Евросоюзе сократилась в семь раз с пиковых отметок августа 2022 года.

Однако "есть ситуация в Израиле, и мы не знаем, как она отразится на импорте с Ближнего Востока", заявил источник издания, комментируя перспективы пролонгации потолка цен на газ.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечал, что Соединенные Штаты выступили "как сила, которая еще в большей степени дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке". Эксперт также рассказал, может ли ближневосточный кризис вызвать скачок цен на нефть, как уже не раз бывало в прошлом.

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