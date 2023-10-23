Эстония связалась с Китаем для расследования ЧП с Balticconnector

По слухам, к происшествию может быть причастно китайское судно

Власти Эстонии связались с КНР для "обеспечения сотрудничества" при расследовании повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказали в эстонском Министерстве иностранных дел.

Таллин готов поощрять "любые виды сотрудничества, необходимого для проведения расследования", цитирует сообщение ведомства Reuters.

При этом не уточняется, о контактах какого уровня между Эстонией и Китаем идет речь, также нет сведений о реакции китайской стороны.

Ранее средства массовой информации Эстонии со ссылкой на сайт морской аналитики Marine Traffic заявляли, что к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно. По этим сообщениям, непосредственно перед происшествием с трубопроводом к нему "гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам и ходящий под флагом Гонконга".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что расследование причин и обстоятельств происшествия с газопроводом Balticconnector продолжается, причем Россия непричастна к случившемуся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"