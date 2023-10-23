Целью был отец журналистки

Служба безопасности Украины под руководством кураторов из ЦРУ организовала убийства известных российских деятелей и теракты. В частности, оперативники СБУ причастны к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, агенты СБУ переоборудовали кошачью переноску в автомобиле гражданки Украины Натальи Вовк – именно ее в ФСБ считают причастной к убийству. В клетке установили секретный отсек для взрывчатого вещества. Спецслужбы заявляют, что целью теракта был отец политолога, философ Александр Дугин.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Американское издание утверждает, что украинская разведка также стоит за убийством военкора Владлена Татарского, экс-командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Также СБУ и ЦРУ ответственны за взрывы на Крымском мосту, атаки дронов на Кремль и корабли ЧФ, передает ТАСС.

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