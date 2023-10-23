Россия и Монголия отошли от расчетов в валютах недружественных стран

Стороны увеличивают расчеты в национальных валютах

С начала 2023 года товарооборот между Россией и Монголией в национальных валютах вырастет двукратно. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Замглавы российского кабмина, которая прибыла в Монголию с рабочим визитом, подчеркнула, что Москва и Улан-Батор уже отошли от расчетов в валютах недружественных стран.

Россия остается для Монголии надежным торговым партнером, между странами наблюдается рост товарных потоков по отдельным направлениям. В частности, в 2,5 раза Россия нарастила поставки кормов для животных, в 7 раз – злаков, сообщает пресс-служба российского правительства.

Ранее главный экономист ЕББР Беата Яворчик предупредила, что рост торговли России в национальной валюте Китая может значительно подорвать влияние доллара США на глобальную финансовую систему.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах крайне важно и выгодно для СНГ.

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