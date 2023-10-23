США просят Израиль отсрочить начало наземной операции в секторе Газа

Она не будет простой и быстрой

По данным западных СМИ, начать наземную операцию в секторе Газа Израиль должен был сразу после отлета Байдена. Однако прошла уже почти неделя, а войска еврейского государства так и не получили приказа. Некоторые СМИ писали, что данная задержка связана с просьбой американского лидера не торопить события, пока не будут освобождены заложники. И сам Байден, сообщает телеканал "Фокс Ньюс", это подтвердил.

Впрочем, "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на свои источники в Белом доме, подтверждает, что американские чиновники, якобы совсем не настаивая, но все же просили Тель-Авив отложить наземную операцию. Тем более, что с военной точки зрения, не устают подчеркивать в Пентагоне, она вряд ли будет простой и быстрой.

"Всем нужно знать, и я думаю, что все знают: городские бои чрезвычайно сложны, они идут в медленном темпе. Такой бой может быть сложнее из-за подземных тоннелей, которые ХАМАС построил. У них было много времени, чтобы подготовиться. Вы увидите бой, характеризующийся большим количеством систем обнаружения вторжения, ловушек. Предстоят действительно тяжелые боевые действия", - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Тем более, что у ХАМАС может быть не только современное вооружение, как ранее писали западные СМИ, но и химическое оружие, о чем заявил в интервью телеканалу "Скай Ньюс" президент Израиля. Впрочем, сворачивать свои военные планы еврейское государство не собирается. И это невзирая на то, что в конфликт могут вмешаться и другие страны региона. Однако отмену наземной операции в ЦАХАЛ все же допускают. Теоретически это может произойти, подчеркивает официальный представитель армии еврейского государства, в случае выполнения ряда условий:

"Наземная операция израильских военных в Газе практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей. Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают".

Понятно, что ХАМАС на это не пойдет. Слишком далеко уже зашли события. Оттого наземная операция в секторе Газа является предрешенной. Тем более, что зеленый свет от Вашингтона уже получен. Чего не скажешь о финансовой поддержке, которую Байден объединил с помощью Украине. Против этого выступает довольно много конгрессменов и сенаторов. Однако Белый дом продолжает настаивать.

"Мы знаем, что если мы позволим безнаказанно действовать агрессорам, будь то такое государство, как Россия, будь то такие террористы, как ХАМАС, мы откроем ящик Пандоры для других агрессоров по всему миру, которые попытаются уйти от ответственности за те же самые действия. Нам нужно поддерживать друзей", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако эта поддержка в итоге может выйти боком. Причем, и Израилю, и самим США, пишет немецкое издание "РНД", прогнозируя, что ситуация на Ближнем Востоке и безоговорочная поддержка Тель-Авива может окончательно поссорить Вашингтон со странами так называемого глобального юга. Слишком уж противоположны получаются позиции, что продемонстрировал и саммит по Палестине, прошедший в Каире на выходных. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", это мероприятие для западных стран оказалось провальным.

При этом арабский мир продолжает бурлить. Акции протеста против Израиля и в поддержку Палестины собирают сотни тысяч по всему миру. И это еще не началась наземная операция в секторе Газа, где сейчас происходит гуманитарная катастрофа. При этом бомбардировки этого палестинского анклава продолжаются.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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