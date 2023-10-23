Американская спецслужба готовила сотрудников СБУ

Ряд резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. С таким утверждением выступила в понедельник, 23 октября, газета The Washington Post.

Как пишет издание, теракт против Дарьи Дугиной в августе 2022 года стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой СБУ "дважды бомбили мост" через Керченский пролив, "направляли дроны на крышу Кремля" и "пробивали дыры в корпусах российских судов" в Черном море.

Реализовывали эти теракты команды "украинских оперативников, которых привлекли из директоратов, сформированных, тренированных и экипированных в тесном сотрудничестве с ЦРУ", отмечает WP.

3 октября Следственный комитет России заочно предъявил обвинения представителям высшего военного руководства Украины в терроризме. Речь идет о руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове, командующем Воздушными силами ВСУ Николае Олещуке и ряде других представителей киевского режима.

В потворстве киевскому режиму отличились не только США, но и Великобритания. Директор ФСБ России Александр Бортников отмечал, что планы Киева и Лондона совершить диверсии против российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм. Это выводит террористическую угрозу на более высокий уровень.

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