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ВС России отразили за сутки три десятка атак ВСУ

15:57
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Противник потерял убитыми сотни военнослужащих

Двенадцать атак украинских войск отразили ВС России за минувшие сутки на краснолиманском направлении. Авиация и артиллерия поддержала российских военных ударами в районах Григоровки и Кирова в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
ВС России развивают наступление на купянском и краснолиманском направлениях

По данным генерала, общие потери противника на этом направлении составили до 480 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

Как сообщили в Минобороны, девять атак противника отражено на купянском направлении, еще семь - на запорожском. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих.

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