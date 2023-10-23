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Белый дом не увидел признаков "большой войны" на Ближнем Востоке

16:01
  • понедельник
  • 23 октября 2023

При этом был ряд "вызывающих обеспокоенность атак"

Американские власти не наблюдают "признаков того, что крупный игрок стремится к крупной эскалации" на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал в понедельник, 23 октября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Американский чиновник подчеркнул, что после "ряда вызывающих обеспокоенность атак" США предпринимают необходимые меры для защиты своих войск на земле, особенно в Ираке и Сирии.

Именно по этому причине, по словам Кирби, Вашингтон направляет в регион дополнительные военные средства, сообщает РИА Новости.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечал, что Соединенные Штаты выступили "как сила, которая еще в большей степени дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке".

Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Так она прокомментировала заявления американского лидера Джо Байдена, который назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".

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