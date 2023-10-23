СБУ создала отдельное управление для сотрудничества с британской MI6

Ранее специальный отдел появился для работы с ЦРУ

"Шестое управление" было создано в Службе безопасности Украины для сотрудничества с британской разведывательной службой MI6. Ранее в структуре службы сформировали отдельное изолированное "Пятое управление" - для работы с американским ЦРУ, пишет The Washington Post.

Издание раскрывает цель создания изолированных подразделений. По данным газеты, украинские власти опасались проникновения в структуру спецслужбы российских агентов.

Американская разведка, начиная с 2015 года, активно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Им передавали новейшее оборудование и обучали агентов. Ранее сообщалось, что ЦРУ США потратило миллионы долларов, чтобы превратить СБУ и ГУР в союзников в противостоянии с Россией.

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