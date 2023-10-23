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Страны ЕС признались в усталости от Украины

17:18
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Необходимость мирного урегулирования очевидна

Европейская общественность устала от конфликта на Украине. Тема получает все меньше внимания, особенно на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, об этом говорили почти все министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Люксембурге.

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По словам Сийярто, почти все его коллеги употребляли выражение "усталость от Украины". Это означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к происходящему в этой стране, сказал министр журналистам.

Венгерский министр добавил, что за последние полтора года это было первое заседание глав МИД стран ЕС, где украинский конфликт не был главной темой. Внимание от Киева отвлекает конфликт в Израиле. В этой ситуации необходимость мирного урегулирования становится еще более очевидной, приводит слова Сийярто РИА Новости.

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