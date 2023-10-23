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Эрдоган решил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

17:44
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Президент Турции подписал соответствующий документ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября 2023 года подписал протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передан на рассмотрение парламента, которому предложено его ратифицировать, сообщили в администрации турецкого лидера.

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Заявка Стокгольма на присоединение к Североатлантическому альянсу лежит в НАТО  с мая прошлого года. Она ожидает одобрения Венгрии и Турции. Будапешт откладывает голосование по этому вопросу, считая, что Стокгольм подрывает двусторонние отношения, демонстрируя некое "моральное превосходство".

Турция, в свою очередь, ожидает выполнения Швецией обещаний по борьбе с терроризмом. Также Анкара ждет прекращения акций с сожжением Корана, передает РИА Новости.

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