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Собянин: Платформа i.moscow помогает предпринимателям патентовать разработки

17:57
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Мэр рассказал о возможностях защиты интеллектуальной собственности в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие уникальные решения патентуют столичные предприниматели. По его словам, город помог бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 миллиарда рублей.

Среди зарегистрированных активов, в частности, 3D-модели, компьютерные программы и логотипы, говорится в сообщении в Телеграм-канале мэра столицы.

Собянин также рассказал, что регистрация для участников кластера является бесплатной, она помогает организациям подготовиться к патентованию. В числе компаний, успешно запатентовавших свои решения - "Эко-Градиент" "Проэнерджи" и "Алмазный научно-технологический комплекс".

Накануне мэр Москвы рассказал о популярности столичного портала поставщиков. По словам Собянина, за десять лет портал превратился в универсальную межрегиональную торговую площадку.

13 октября Собянин сообщил, что правительство Москвы будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность.

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