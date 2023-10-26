Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Предстоит заниматься мелкими делами, которые отнимают время

Овны

Ваша эмпатия на высоте - можно буквально читать чужие мысли и эмоции! Подумайте, как получить от этого пользу, а не взваливать на себя проблемы окружающих.

Тельцы

Если у вас есть близкие друзья, сегодня им может потребоваться помощь или совет. Главное – не беритесь за чужие дела, не предлагайте все решить вместо них.

Близнецы

Звезды сегодня помогут вам интуитивно почувствовать, как строить карьеру или бизнес. Новый этап в этих сферах обещает быть интересным, но понадобится трудолюбие.

Раки

Хороший день для изучения иностранных языков, чужой культуры. Вы сможете интуитивно чувствовать и понимать предмет обучения, вам будет легко все даваться.

Львы

Вам придется потратить время на оплату коммунальных платежей, внесение показаний счетчиков, погашение кредитов. Не забудьте сделать что-нибудь приятное для себя в этот суматошный день.

Девы

Одинокие представители знака сегодня сумеют определить свои потребности. А те, у кого есть отношения, душевно поговорят с партнером и поймут, что вас сближает, а что разделяет.

Весы

Сегодня лучше не надеяться на авось - выполняйте свою работу на совесть. Делайте все так, чтобы к вам не было претензий. И тогда будете спать, да и жить спокойно.

Скорпионы

Творческие представители знака сегодня будут воодушевлены и работоспособны. Создавайте шедевры, творите, покупайте красивые вещи, занимайтесь своим преображением.

Стрельцы

В вашем доме скоро будет очень шумно: приедут гости, или вы решитесь на ремонт. Любые домашние дела будут спориться, а отношения с родными улучшатся.

Козероги

Вам предстоит заниматься мелкими делами, которые отнимают время, но мало значат. Чтобы день прошел с пользой, имейте четкий план и понимание, зачем вам это нужно.

Водолеи

Ваши мысли последнее время крутятся вокруг денег. Сегодня можно интересоваться подработкой, пассивным доходом, просматривать вакансии, мониторить рынок труда.

Рыбы

Вы сегодня в ладах с интуицией, которая может подсказать неожиданные варианты развития событий. Используйте эту особенность для поиска решения в делах, которые зашли в тупик.

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