Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Чтобы вернуть зданию его исторический облик и аккуратно вписать туда современную технику, специалистам понадобилось 4 года

Праздничная суета, звуки репетиции, вспышки фотокамер и бесчисленные интервью - все смешалось на сцене Московского театра эстрады в день долгожданного открытия. После комплексной реставрации исторического здания, длившейся четыре года, он снова будет радовать зрителей самыми яркими постановками и смелыми экспериментами в самых разных жанрах сценического искусства.

Здесь блистали корифеи - Утёсов, Райкин, Зеленая. Хоть собственной труппы у театра никогда не было, своим родным домом его считают многие мастера сцены.

"У меня вообще жизнь тут прошла. Я работаю тут с 1979 года. Преобразился театр. Самое главное, что не ушло то, что я больше всего боялся, что уйдет, - какой-то особый дух театра", - отметил Ефим Шифрин.

В Дом на набережной Театр эстрады въехал в 1961 году. С тех пор серьезного ремонта здесь не проводили ни разу. Сделать все новым, современным, комфортным как для артистов, так и для зрителей, и при этом не менять ничего было главной задачей.

"Этот зал универсальный, он создан как для музыкальных спектаклей, мюзиклов, так и драматических спектаклей", - указал Анатолий Кузнецов, главный художник по свету.

Работа проделана колоссальная. Ведь изначально здание, спроектированное Борисом Иофаном, планировалось как кинотеатр. Сейчас - хоть пой, хоть играй. Реставраторы и строители поменяли купол. И сохранили акустику. Панно, которое находится над сценой с момента открытия театра в 1961 году, восстановили по историческим фотографиям. 169 квадратных метров советской живописи, выполненной темперными красками.

Поздравить театр с открытием приехал мэр Москвы Сергей Собянин: "Поздравляю с большим праздником. Закончен четырехлетний большой труд по реставрации и ремонту легендарного Театра эстрады. Проведены действительно колоссальные, сложные работы, и я надеюсь, что при вашем усилии и помощи всего театрального сообщества Театр эстрады будет снова одним из самых популярных и любимых театров нашей страны. Желаю вам успехов. Мы постарались не только отреставрировать, но и вдохнуть новую жизнь. Это же новое оборудование, новые технологии театральные. Это совершенно другие условия для артистов, более современные. И, конечно, другие условия для зрителей".

Первым на обновленной сцене состоится показ мюзикла "Между двух миров" на музыку Александра Журбина. Премьера - уже сегодня вечером.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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