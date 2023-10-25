Хрюкающая банда: стадо свиней держит в страхе деревню под Серпуховом

Передвигаться местные вандалы предпочитают целыми стаями

Белые, черные, а еще совсем маленькие гибриды домашней хрюшки и дикого кабана: нашествие свиней на деревню Шатово началось два месяца назад и продолжается по сей день. Уничтожены участки, огороды, остатки урожая. Налицо форменное свинство.

Передвигаться местные вандалы предпочитают целыми стаями. Движутся со стороны соседской фермы, где на протяжении нескольких лет владелец успешно разводил свиней. Тогда люди встречали поросят изредка и только в лесу, куда их почему-то выпускали погулять. Ситуация в корне изменилась после кончины хозяина. Теперь хрюкающая банда разгуливает уже по всей деревне и чувствует себя вполне комфортно и абсолютно по-хозяйски.

Запах - только одна из проблем. Пройти в деревне без резиновых сапог непросто. Землю словно вспахал трактор, а на деле прошло полчище свиней. Борозда длиной почти с километр, поэтому нетрудно представить масштаб всего бедствия.

По подсчетам местных жителей, свиное стадо может насчитывать порядка 100 голов. Хрюшки постоянно перемещаются в поисках еды, а потом возвращаются домой. Вылезти из загона свиньям не составляет особого труда, от забора осталось одно лишь название. Ежедневно свиньи покидают свое жилище и уже протоптанными дорожками навещают соседние участки.

Со слов местных жителей, вдова прежнего хозяина свинарника не в состоянии справиться с запущенным хозяйством. Да судя по всему, не очень-то и хочет этим заниматься.

После многочисленных жалоб людей к решению проблемы пришлось подключиться местной администрации.

"Мы оперативно связались с семьей владельца и его супругой. По ее просьбе после поимки животных со стороны территориального управления будет оказано содействие в размещении информации по устройству животных", - сообщили там.

Однако у местных жителей остается еще один немаловажный вопрос - кто после проявленного свинства будет восстанавливать их землю?

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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