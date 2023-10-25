Мужчина обокрал салон сотовой связи в Москве на 3 млн рублей

Преступник задержан

Пятьдесят три новых смартфона и полмиллиона рублей стали добычей менеджера салона сотовой связи в Москве.

44-летний мужчина устроился на работу в магазин, но уже на второй день решил закончить свой трудовой путь. Пришел пораньше, чтобы якобы убраться в помещении. Но вместо мусора и пыли смахнул с полок коробки с техникой. А чтобы унести как можно больше, притащил с собой рюкзак, пакеты и даже чемодан.

Прихватив еще и деньги, 550 тысяч рублей, уехал домой на Ставрополье. Там его и задержали. 20 телефонов он реализовать успел, остальное вернут владельцу магазина. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.

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