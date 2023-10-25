Театр Наций покажет историю провинциалки по пьесе современного драматурга

Несчастная женщина превращается в монстра

Все смешалось в доме Кирилловых, стоило только появиться в их интеллигентной столичной семье не очень воспитанной, но очень уверенной в себе и знающей жизнь провинциалке. Никогда не приводите в дом незнакомцев! Иначе - не избежать беды. В спектакле постепенно и происходит превращение несчастной, обиженной судьбой Наташи в эдакого семейного монстра. Фактически - разрушающего всю эту семью. Причем без всякого сопротивления с той стороны.

У пьесы Марины Крапивиной неслучайно есть и второе название - "Абулия". Медицинский термин, обозначающий патологически полное отсутствие воли. Литературных аллюзий в этом спектакле - множество. Даже исследование накануне премьеры провели и выставку в фойе устроили, посвященную образу Наташи у разных авторов. К этому имени был весьма неравнодушен Пушкин, у Тургенева его носили две совершенно разные по характеру героини. Но автор пьесы Марина Крапивина вдохновлялась скорее персонажами Толстого и Чехова. Наташа из "Трех сестер" - точно родственница современной героини. Тот же практицизм в отношении к жизни. И снисходительный скептицизм в адрес интеллигентных родственников.

Актриса Алена Разживина, играющая Наташу, оправдание своей героине ищет в ее детдомовском прошлом: "Страшные какие-то события с ней случились, она несет с собой их все это время. То есть мне важно, что есть такие моменты, которыми хоть как-то можно к ней подключиться и которые не оправдывают, но ты понимаешь, откуда растет ее ненависть, агрессия, может быть, хамство какое-то".

Автор пьесы Марина Крапивина говорит - на репетициях спектакля не была. Но на премьере оказалась в числе первых зрителей.

Жизненно. Современно. Тот случай, когда действительно нет ни положительных, ни отрицательных героев. Все - одинаково несчастны. И хотят, как дети, только одного, но невозможного - чтобы их понимали и любили.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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