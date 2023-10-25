ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев ответил на слова главы МИД Чехии о возвращении Крыма Украине

14:50
  • среда
  • 25 октября 2023

Полуостров - неотъемлемая часть России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии о возвращении Крыма Украине, предложил чехам вернуть Судеты немцам.

Медведев назвал смелыми заявления Саркози о Крыме
Саркози назвал иллюзией идею Украины о возвращении Крыма

"То есть, вы хотите справедливости? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область", - написал Медведев на своей странице в Twitter.

Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что основным направлением внешней политики всех "демократических стран" должно стать восстановление территориальной целостности Украины. По мнению дипломата, находящийся под контролем России полуостров Крым – "ключ" к предотвращению глобального конфликта на европейском континенте.

В августе бывший президент Франции Николя Саркози назвал несбыточными мечтами заявления отдельных представителей киевского режима о скором возвращении Крыма в состав Украины. Полуостров вплоть до 1954 года был неотъемлемой частью российской территории, на которой проживали исключительно русскоговорящие люди, подчеркнул политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.