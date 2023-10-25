Полуостров - неотъемлемая часть России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии о возвращении Крыма Украине, предложил чехам вернуть Судеты немцам.

"То есть, вы хотите справедливости? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область", - написал Медведев на своей странице в Twitter.

Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что основным направлением внешней политики всех "демократических стран" должно стать восстановление территориальной целостности Украины. По мнению дипломата, находящийся под контролем России полуостров Крым – "ключ" к предотвращению глобального конфликта на европейском континенте.

В августе бывший президент Франции Николя Саркози назвал несбыточными мечтами заявления отдельных представителей киевского режима о скором возвращении Крыма в состав Украины. Полуостров вплоть до 1954 года был неотъемлемой частью российской территории, на которой проживали исключительно русскоговорящие люди, подчеркнул политик.

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