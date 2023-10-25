Пенсионер из Щелкова задержал грабителя, отобравшего телефон у ребенка

Возбуждено дело

В подмосковном Щелкове пенсионер обезвредил грабителя, отобравшего мобильный телефон у школьника.

Инцидент произошел два дня назад на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Ребенок бросился догонять грабителя.

Неподалеку пожилой мужчина чинил свою "Оку", он услышал крик о помощи. Пенсионер пошел наперерез грабителю и сделал ему подножку. Злоумышленник упал, завязалась потасовка. Затем в ситуацию вмешались и другие прохожие.

Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на грабеж.

Злоумышленник уже задержан, сообщили в ГСУ СКР по Московской области. Им оказался 35-летний местный житель. В ближайшее время грабителю предъявят обвинение.

UPD (14:55 мск): подмосковный главк МВД распорядился наградить пенсионера, который задержал грабителя. Источник телеканала "360" сообщает, что дедушке-герою 72 года.

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