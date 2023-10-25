ВС России впервые сообщили о сбитых ракетах ATACMS

На купянском направлении отбито 15 атак ВСУ

Сообщения о сбитых российскими военными американских ракетах ATACMS впервые появились в сводке Минобороны России. По данным официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки перехвачено две оперативно-тактические ракеты ATACМS, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS - все производства США. Кроме того, сбита зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей.

Успешно отработали средства ПВО в районах Красноармейска в ДНР, Казачьих Лагерей в Херсонской области и Синельниково в Днепропетровской области. Сбиты два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, учебно-боевой самолет Л-39 и 51 беспилотник.

Как сообщили в Минобороны, поддержка авиации и артиллерии помогла подразделениям "Западной" группировки войск отразить 15 атак бригад ВСУ и теробороны в Харьковской области и ЛНР. Потери украинских войск на купянском направлении за сутки составили более 145 военнослужащих.

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