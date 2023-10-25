ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России впервые сообщили о сбитых ракетах ATACMS

15:17
  • среда
  • 25 октября 2023

На купянском направлении отбито 15 атак ВСУ

Сообщения о сбитых российскими военными американских ракетах ATACMS впервые появились в сводке Минобороны России. По данным официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки перехвачено две оперативно-тактические ракеты ATACМS, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS - все производства США. Кроме того, сбита зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей.

ВС России отбили атаки десанта ВСУ на левый берег Днепра
ВС России отразили за сутки три десятка атак ВСУ

Успешно отработали средства ПВО в районах Красноармейска в ДНР, Казачьих Лагерей в Херсонской области и Синельниково в Днепропетровской области. Сбиты два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, учебно-боевой самолет Л-39 и 51 беспилотник.

Как сообщили в Минобороны, поддержка авиации и артиллерии помогла подразделениям "Западной" группировки войск отразить 15 атак бригад ВСУ и теробороны в Харьковской области и ЛНР. Потери украинских войск на купянском направлении за сутки составили более 145 военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
"Панцирь - С"
"Панцирь - С"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.