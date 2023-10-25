Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц

Закон имеет профилактический характер

Из реестра иностранных агентов по различным причинам исключены более 60 физических и юридических лиц. Об этом в ходе выступления на заседании Госдумы заявил глава Минюста России Константин Чуйченко.

"Порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям", - заявил Чуйченко, чьи слова приводит РИА Новости.

Наиболее популярным основанием выведения из этого реестра является решительный отказ гражданина или организации от сотрудничества с "западными выгодоприобретателями", подчеркнул глава ведомства.

При этом министр отказался считать действующий закон об иностранных агентах в России репрессивным и назвал его профилактическим.

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