ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц

15:54
  • среда
  • 25 октября 2023

Закон имеет профилактический характер

Из реестра иностранных агентов по различным причинам исключены более 60 физических и юридических лиц. Об этом в ходе выступления на заседании Госдумы заявил глава Минюста России Константин Чуйченко.

Минюст внес WWF* в перечень нежелательных организаций
Минюст признал иноагентом бывшего замглавы МИД России Кунадзе

"Порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям", - заявил Чуйченко, чьи слова приводит РИА Новости.

Наиболее популярным основанием выведения из этого реестра является решительный отказ гражданина или организации от сотрудничества с "западными выгодоприобретателями", подчеркнул глава ведомства.

При этом министр отказался считать действующий закон об иностранных агентах в России репрессивным и назвал его профилактическим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Министерства юстиции
Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.