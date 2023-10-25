Путин: некоторые силы хотят втянуть в конфликт на Ближнем Востоке другие страны

Цель закулисных дирижеров палестино-израильского конфликта - умножить нестабильность в мире

Владимир Путин призвал остановить кровопролитие и насилие на Ближнем Востоке. В противном случае разрастание кризиса приведет к тяжелейшим и крайне опасным разрушительным последствиям.

Президент заявил об этом на встрече с главами и представителями всех основных религиозных конфессий России, которая прошла в Кремле. По словам Владимира Путина, цель закулисных дирижеров палестино-израильского конфликта - умножить нестабильность в мире, разобщать культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизаций. Под их прицелом и Россия. Поэтому, подчеркнул президент, коренные интересы нашего многонационального народа требуют всегда помнить, что именно межнациональное и межрелигиозное согласие - это основа российской государственности.

"Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами", - отметил Путин.

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