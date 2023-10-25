В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 6500 человек

Конфликт обостряется

Число жертв в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило шесть с половиной тысяч. Сегодня об этом сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава. Тем временем накал противостояния не снижается. Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в направлении Хайфы на севере Израиля и Эйлата, расположенного на побережье Красного моря. А под ударами израильской авиации минувшей ночью оказался лагерь беженцев в Газе, есть погибшие. В анклаве стремительно ухудшается гуманитарная обстановка.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"

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