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В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 6500 человек

18:00
  • среда
  • 25 октября 2023

Конфликт обостряется

Число жертв в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило шесть с половиной тысяч. Сегодня об этом сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава. Тем временем накал противостояния не снижается. Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в направлении Хайфы на севере Израиля и Эйлата, расположенного на побережье Красного моря. А под ударами израильской авиации минувшей ночью оказался лагерь беженцев в Газе, есть погибшие. В анклаве стремительно ухудшается гуманитарная обстановка.

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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