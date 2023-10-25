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МИД Израиля назвал число погибших в результате атаки ХАМАС россиян

15:59
  • среда
  • 25 октября 2023

Всего погибли 250 иностранных граждан

МИД Израиля опубликовал данные о погибших в результате конфликта с палестинской радикальной группировкой ХАМАС иностранных гражданах. По данным ведомства, в списке жертв 23 россиянина.

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Израильский МИД сообщает, что всего жертвами атаки ХАМАС стали 250 иностранцев из 40 стран. В их числе – граждане  Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, США и Великобритании.

В сообщении пресс-службы израильского ведомства в Telegram отмечается, что еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. Всего же неизвестна судьба 81 человека. По данным детского фонда ООН, в секторе Газа с начала конфликта погибли 2,3 тысячи детей, более 5 тысяч пострадали.

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