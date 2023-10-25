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Мишустин: свыше 90% расчетов между Россией и КНР идет в национальных валютах

16:25
  • среда
  • 25 октября 2023

Взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень

Более 90 процентов трансграничных расчетов между Москвой и Пекином осуществляется в национальных валютах – в рублях и юанях. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.  

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По словам политика, несмотря на глобальную напряженность, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает активно развиваться.

"Свыше 90% трансграничных расчетов уже осуществляется в национальных валютах", - заявил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

За неполный 2023 год взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень и увеличился на 27 процентов – до 16 трлн рублей, подчеркнул глава правительства.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что по итогам первых восьми месяцев текущего года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, обогнав по ключевым показателям одного из крупнейших экспортеров топлива – Саудовскую Аравию.

Между тем глава компании "Газпром" Алексей Миллер подчеркнул, что в ближайшее время трубопроводные поставки природного газа в Китай могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы.

11 октября российский лидер Владимир Путин указал, что на данный момент топливно-энергетический комплекс страны переживает глубинные изменения. При этом политик назвал обеспечение внутреннего рынка базовым приоритетом властей в энергетической сфере.

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