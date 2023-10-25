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Собянин: Кабельная промышленность Москвы растет при поддержке города

16:32
  • среда
  • 25 октября 2023

Кабельно-проводниковую продукцию в столице выпускают около 20 предприятий

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников кабельной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что город является лидером по объему выручки производства кабельной продукции в России.

По словам Собянина, в настоящее время предприятия обновляют и наращивают объемы производства.

"Кабельно-проводниковую продукцию в столице выпускают около 20 предприятий, на которых работают порядка трех тысяч специалистов. Такая продукция необходима во многих отраслях", - отметил Собянин в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что увеличение объемов производства стало возможным благодаря поддержке столицы. Так, завод "Спецкабель" благодаря сэкономленным средствам увеличил среднемесячный объем отгрузок почти на треть.

Ранее сообщалось, что производство продуктов питания в Москве выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Власти города помогают отрасли развиваться.

Кроме того, в октябре Сергей Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка "Руднево".

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