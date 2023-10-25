НАТО предупредили о нависшей над арктическими базами угрозе

Военные объекты проваливаются под землю

Серьезная угроза нависла над базами НАТО в Арктике. Военные объекты Североатлантического альянса проваливаются под землю. Причина такого явления, как пояснила канадский профессор Анесса Кимбалл – в таянии почвы.

Профессор заявила в интервью чешскому порталу iROZHLAS, что вечная мерзлота тает. Ученые уже выявили места, где глубина промерзания земли за 20 лет уменьшилась с нескольких метров до нескольких сантиметров.

Эксперт предупреждает, что некоторые базы, расположенные на побережье, будут уходить под воду. В то же время, глобальное потепление откроет новые торговые пути и активизирует добычу полезных ископаемых великими державами – в том числе Россией и Китаем - в этом регионе. По мнению Кимбалл, обеспечить безопасность стран НАТО можно расширением альянса за счет Финляндии и Швеции, у которых есть территории на Крайнем Севере, а также ледоколы и другое необходимое оборудование.

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