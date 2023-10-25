ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силовики эвакуировали пассажиров с Киевского вокзала Москвы

17:10
  • среда
  • 25 октября 2023

Объявлено об "оперативном мероприятии"

Силовики эвакуировали пассажиров с Киевского вокзала Москвы. Здание вокзала закрыто, объявлено о проведении оперативного мероприятия.

Захарова жёстко ответила Киеву за удар по вокзалу в Курске
Ликвидирован пожар возле Ленинградского вокзала в Москве

В сообщении Московской железной дороги, которое приводит РИА Новости, подтверждается, что вокзал временно закрыт, пассажиры эвакуированы. При этом подчеркивается, что ситуация не влияет на движение поездов.

МЖД отмечает, что на платформы к составам можно пройти через парковку. Железнодорожники своевременно информируют пассажиров об изменении ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники полиции возле Киевского вокзала
Сотрудники полиции возле Киевского вокзала
Сотрудники полиции возле Киевского вокзала
Сотрудники полиции возле Киевского вокзала
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.