Объявлено об "оперативном мероприятии"

Силовики эвакуировали пассажиров с Киевского вокзала Москвы. Здание вокзала закрыто, объявлено о проведении оперативного мероприятия.

В сообщении Московской железной дороги, которое приводит РИА Новости, подтверждается, что вокзал временно закрыт, пассажиры эвакуированы. При этом подчеркивается, что ситуация не влияет на движение поездов.

МЖД отмечает, что на платформы к составам можно пройти через парковку. Железнодорожники своевременно информируют пассажиров об изменении ситуации.

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