Спикер парламента Турции подписал протокол о членстве Швеции в НАТО

Законопроект передан в Комитет по иностранным делам

Законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО подписан спикером парламента Турции. Документ передан в Комитет по иностранным делам, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. Предложение по ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс президент Турции Эрдоган внес в парламент в понедельник.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО вскоре после начала российской военной операции на Украине в мае 2022 года. В апреле этого года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Однако шведская заявка все ожидала официального одобрения Турции и Венгрии.

Власти Швеции на переговорах с Эрдоганом согласились способствовать процессу вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки. При этом генсек в Североатлантическом альянсе утверждали, что эти два вопроса между собой не связаны.

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