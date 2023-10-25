Власти Армении обвинили российские телеканалы в "нарушениях"

Решение о дальнейших действиях в отношении российских СМИ пока не принято

Вещающие в Армении российские телеканалы допустили определенные нарушения. Как заявил в армянском парламенте министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян, правительство получило соответствующие протоколы от комиссии по телевидению и радио.

Министр отметил, что речь, в частности, идет о нарушениях, допущенных 23 октября. О следующих шагах в отношении российских СМИ министр обещал проинформировать дополнительно, передает ТАСС.

Днем ранее стало известно, что МИД Армении вызвал российского посла Сергея Копыркина. Поводом стала вышедшая 23 октября на Первом канале передача о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. В выпуске программы "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды" премьер-министра Армении подвергли резкой критике.

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