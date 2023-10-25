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Путин поинтересовался причинами роста цен на мясо птицы

22:27
  • среда
  • 25 октября 2023

Президент провел совещание по подготовке к зимнему сезону

В среду Владимир Путин провел совещание, темой которого стала подготовка к зиме. Глава Минстроя доложил о новой системе контроля аварий, которая обеспечивает снижение времени проведения восстановительных работ. По его словам, мониторинг происшествий идет в круглосуточном режиме.

Говорили на совещании и о развитии аграрного сектора. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о том, что аграрии в этом году соберут 140 миллионов тонна зерна. Владимир Путин назвал такой результат отличным. Одновременно президент поинтересовался причинами роста цен на мясо птицы, призвав правительство оперативно на это реагировать.

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