Путин поинтересовался причинами роста цен на мясо птицы

Президент провел совещание по подготовке к зимнему сезону
В среду Владимир Путин провел совещание, темой которого стала подготовка к зиме. Глава Минстроя доложил о новой системе контроля аварий, которая обеспечивает снижение времени проведения восстановительных работ. По его словам, мониторинг происшествий идет в круглосуточном режиме.
Говорили на совещании и о развитии аграрного сектора. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о том, что аграрии в этом году соберут 140 миллионов тонна зерна. Владимир Путин назвал такой результат отличным. Одновременно президент поинтересовался причинами роста цен на мясо птицы, призвав правительство оперативно на это реагировать.