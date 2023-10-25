Задержавшему грабителя пенсионеру из Щелкова подарили сертификат на машину

Мужчина себя героем не считает

Резонансная история из подмосковного Щелкова - там пожилой мужчина смог задержать злоумышленника, который выхватил мобильный телефон у школьника. Он среагировал молниеносно на крики о помощи ребёнка.

Произошло всё при участии любимой старенькой "Оки". Как Михаил Викторович задерживал грабителя - во всех соцсетях. Сориентироваться - буквально несколько секунд. Оценить ситуацию. Следом бросок, захват. Момент героического поступка попал на камеры видеонаблюдения. Главный герой - по переднему плану. Поступок по-настоящему достоин уважения. Кадры оперативного задержания грабителя обычным пенсионером Михаилом Макаровым - во всех соцсетях. Как обычно ремонтировал свою старенькую "Оку". У пенсионера было буквально несколько минут для того, чтобы сориентироваться.

"Работал с машиной. Как раз поднял капот. Занимался. Услышал крик. Причём, крик ребёнка был не просто крик, а истошный. То есть, на пределе. Повернул голову, смотрю - мужчина молодой. Подножка. Завалил. Удержание. Мальчик подбежал, говорю: "Что случилось?". "Телефон украл". Ну выдергивается, просит отпустить - я его удерживаю. Как раз родители подошли", - рассказал Михаил Макаров.

Переживал больше за здоровье ребёнка, а не за украденный гаджет. Говорит: сработали старые рефлексы - долгое время Михаил Викторович работал в охране. Останавливать грабителей умеет. Поставил подножку, завалил, начал удерживать. Тут же подбежали проходившие мимо неравнодушные люди. Телефон у правонарушителя отобрали они же.

Для соседей он просто дядя Миша. Добрый и отзывчивый. И очень скромный. Дедушке на "Оке", а по совместительству главному герою дня, главному по Щёлковскому району Андрей Булгаков подарил сертификат на новый отечественный автомобиль. Пенсионер оказался поклонником отечественного автопрома. Выбор свой остановил на "Ниве" - такая машина пригодится ему в хозяйстве. Наградят и подмосковный главк. Сам себя Михаил Викторович героем не считает. Никаких подвигов не совершал. Скромно говорит: поступил по совести. Иначе не умеет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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