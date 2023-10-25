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Мишустин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений

22:28
  • среда
  • 25 октября 2023

Мишустин провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

В среду глава кабмина Михаил Мишустин с двухдневным рабочим визитом прибыл в Киргизию. Завтра российский премьер примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета ШОС, а также Совета глав правительств стран СНГ.
Мишустин: свыше 90% расчетов между Россией и КНР идет в национальных валютах

А сегодня на полях саммита он провёл ряд двусторонних встреч. В том числе переговоры с первым вице-президентом Ирана и премьер-министром Монголии. Но основное внимание было приковано к беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул - сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон и не подчиняется диктату. Оно ориентировано на обеспечение благосостояния народов.

В свою очередь российский премьер отметил, что товарооборот между странами вышел на рекордный уровень. В январе – сентябре объём торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27% и составил 16 триллионов российских рублей.

"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться", - заявил Мишустин.

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