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Медведев объявил об увеличении численности российской армии

18:47
  • среда
  • 25 октября 2023

Это необходимо для безопасности государства

Численность Вооруженных сил Российской Федерации будет увеличена. Это необходимо для эффективной защиты независимости и безопасности государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Зампред Совбеза на совещании по комплектованию вооруженных сил назвал напряженной ситуацию в мире и вокруг России. Это касается как зоны спецоперации, так и соседних с Россией стран, где Североатлантический альянс наращивает свой военный потенциал.

По словам Меведева, для обеспечения независимости и безопасности страны в следующем году планируется увеличение численности и укрепление ВС России. Будут, в частности, сформированы 1 армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и 1 флотилия, передает ТАСС.

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