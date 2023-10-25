ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Форум финансовых технологий Finopolis пройдет в Москве с 8 по 10 ноября

18:51
  • среда
  • 25 октября 2023

В столице представят цифровые новинки в финансовом секторе

В Москве с 8 по 10 ноября 2023 года пройдет выставка молодежных проектов в сфере финансовых технологий Finopolis. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Это крупнейшая отечественная площадка для обсуждения цифровых новинок в финансовом секторе", – отметил мэр.

В числе главных тем форума - искусственный интеллект, цифровой рубль и импортозамещение.

Ранее сообщалось, что Московская медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.

По мнению экспертов, в ближайшие годы цифровые рубли могут стать неотъемлемой частью финансовой системы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Участники форума Finopolis
Участники форума Finopolis
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.