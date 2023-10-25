Собянин: Форум финансовых технологий Finopolis пройдет в Москве с 8 по 10 ноября

В столице представят цифровые новинки в финансовом секторе

В Москве с 8 по 10 ноября 2023 года пройдет выставка молодежных проектов в сфере финансовых технологий Finopolis. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Это крупнейшая отечественная площадка для обсуждения цифровых новинок в финансовом секторе", – отметил мэр.

В числе главных тем форума - искусственный интеллект, цифровой рубль и импортозамещение.

Ранее сообщалось, что Московская медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.

По мнению экспертов, в ближайшие годы цифровые рубли могут стать неотъемлемой частью финансовой системы России.

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