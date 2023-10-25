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Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания

19:18
  • среда
  • 25 октября 2023

Маневры включали пуски баллистических ракет

Тренировку средств ядерного сдерживания провел Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин. Маневры включали практические пуски баллистических и крылатых ракет. Президент заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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Как сообщили в Кремле, с испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". А с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" из акватории Баренцева моря запущена баллистическая ракета "Синева".

В маневрах участвовали и самолеты дальней авиации Ту-95МС. Они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. По данным пресс-службы Кремля,  проверялся уровень подготовки высшего военного руководства, навыки работы оперсостава.

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