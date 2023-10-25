ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России прошла тренировка стратегических сил сдерживания

22:18
  • среда
  • 25 октября 2023

ВС России отработали массированный ядерный удар по противнику

Российские стратегические силы сдерживания провели под руководством Верховного главнокомандующего тренировку, в ходе которой состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. На учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили президенту о результатах.
ВС России отработали массированный ядерный удар по противнику

Одномоментно - на земле, под водой и в воздухе! "Ядерная триада" - это даже звучит грозно. Впрочем, задача такого оружия – стратегическое сдерживание. Тренировкой руководит верховный главнокомандующий.

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ, под вашим руководством проводится тренировка ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - заявил Шойгу.  

Что, кстати, прямо прописано в российской военной доктрине. Так, что все обвинения в том, что "наша страна опять кого-то пугает" - не более чем спекуляции. Однако ответить мы готовы.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" взмывает в небо с космодрома "Плесецк". Цель поражает на другом конце нашей страны – камчатском полигоне Кура - до него 5700 километров. В это же время по приказу верховного главнокомандующего в воздух подняты Ту-95МС. Самые скоростные в мире турбовинтовые самолеты. Которые несут крылатые ракеты воздушного базирования. О полном составе ядерной триады и сценарии тренировки докладывает глава Генштаба:

"К тренировке привлекаются: подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС".

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" дислоцируется в Баренцевом море. Молниеносно команда из национального центра управления поступает и сюда.

Дальность полета баллистической ракеты "Синева" может превышать 11 тысяч километров. Вот и на этот раз все учебные цели поражены. Военнослужащие сработали оперативно и слаженно. А поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Совсем скоро на вооружение ВС встанут новейшие ракеты "Сармат". Успешно испытана крылатая ракета с ядерной установкой "Буревестник". А уровень оснащенности ядерных сил сдерживания новейшими системами превышает 90%. Ведь, как неоднократно подчеркивал президент, ядерная триада – гарантия нашей безопасности, стратегического сдерживания и залог глобального баланса сил в современном нестабильном мире.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пуск ракеты с атомной подлодки ВМФ России
Пуск ракеты с атомной подлодки ВМФ России
Экипаж подводной лодки
Экипаж подводной лодки
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Владимир Путин
Владимир Путин
Войска стратегического назначения
Войска стратегического назначения
Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс"
Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.