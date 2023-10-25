В России прошла тренировка стратегических сил сдерживания

ВС России отработали массированный ядерный удар по противнику

Российские стратегические силы сдерживания провели под руководством Верховного главнокомандующего тренировку, в ходе которой состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. На учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на аналогичный удар противника. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили президенту о результатах.

Одномоментно - на земле, под водой и в воздухе! "Ядерная триада" - это даже звучит грозно. Впрочем, задача такого оружия – стратегическое сдерживание. Тренировкой руководит верховный главнокомандующий.

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ, под вашим руководством проводится тренировка ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - заявил Шойгу.

Что, кстати, прямо прописано в российской военной доктрине. Так, что все обвинения в том, что "наша страна опять кого-то пугает" - не более чем спекуляции. Однако ответить мы готовы.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" взмывает в небо с космодрома "Плесецк". Цель поражает на другом конце нашей страны – камчатском полигоне Кура - до него 5700 километров. В это же время по приказу верховного главнокомандующего в воздух подняты Ту-95МС. Самые скоростные в мире турбовинтовые самолеты. Которые несут крылатые ракеты воздушного базирования. О полном составе ядерной триады и сценарии тренировки докладывает глава Генштаба:

"К тренировке привлекаются: подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС".

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" дислоцируется в Баренцевом море. Молниеносно команда из национального центра управления поступает и сюда.

Дальность полета баллистической ракеты "Синева" может превышать 11 тысяч километров. Вот и на этот раз все учебные цели поражены. Военнослужащие сработали оперативно и слаженно. А поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Совсем скоро на вооружение ВС встанут новейшие ракеты "Сармат". Успешно испытана крылатая ракета с ядерной установкой "Буревестник". А уровень оснащенности ядерных сил сдерживания новейшими системами превышает 90%. Ведь, как неоднократно подчеркивал президент, ядерная триада – гарантия нашей безопасности, стратегического сдерживания и залог глобального баланса сил в современном нестабильном мире.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"