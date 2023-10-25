ВС России отработали массированный ядерный удар по противнику

Задействованы баллистические и крылатые ракеты

Нанесение ответного массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами отработали во время маневров стратегические ядерные силы России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Действия ВС России контролировались из Национального центра управления обороной. Состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С борта атомной подводной лодки "Тула" из акватории Баренцева моря запущена баллистическая ракета "Синева".

Как ранее сообщили в Минобороны, с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". А участвовавший в учениях стратегический бомбардировщик Ту-95МС провел пуски крылатых ракет.

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