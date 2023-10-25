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ВС России отработали массированный ядерный удар по противнику

19:51
  • среда
  • 25 октября 2023

Задействованы баллистические и крылатые ракеты

Нанесение ответного массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами отработали во время маневров стратегические ядерные силы России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

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Действия ВС России контролировались из Национального центра управления обороной. Состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С борта атомной подводной лодки "Тула" из акватории Баренцева моря запущена баллистическая ракета "Синева".

Как ранее сообщили в Минобороны, с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". А участвовавший в учениях стратегический бомбардировщик Ту-95МС провел пуски крылатых ракет.

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