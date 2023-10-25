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Несколько мощных взрывов прогремело ночью близ Хмельницкой АЭС

20:27
  • среда
  • 25 октября 2023

МАГАТЭ утверждает, что это не повлияло на работу станции

Прогремевшие минувшей ночью мощные взрывы в районе Хмельницкой атомной электростанции не повлияли на ее работу. Как сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, взрывной волной выбило множество стекол на объекте.

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В заявлении МАГАТЭ отмечается, что в результате инцидента временно отключилось питание некоторых станций радиационного контроля. По словам Гросси, это еще раз подчеркивает угрозу ядерной безопасности, которая возникла из-за продолжающегося в регионе военного конфликта.

В МАГАТЭ отметили: инцидент еще раз показал крайне неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на Украине. Эта угроза будет сохраняться до окончания конфликта, в следующий раз может так не повезти, приводит заявление Гросси ТАСС.

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