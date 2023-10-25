Пашинян отверг необходимость присутствия баз ВС России в Армении

Армянский премьер не видит в этом преимуществ

Преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении нет, считает глава армянского правительства. Никол Пашинян заявил в интервью The Wall Street Journal, что Ереван ищет новых партнеров для обеспечения его безопасности – Россия, якобы, не смогла выполнить свои союзнические обязательства.

По словам Пашиняна, недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности. Хотя ранее в октябре армянский премьер заявлял журналистам, что основания для размещения российской военной базы и пограничников в республике ясны и вопросов по ситуации не возникает ни у Еревана, ни у Москвы.

102-я российская военная база дислоцируется в армянском городе Гюмри. Договор был подписан в 1995 году, в 2010-м срок пребывания российских военных продлили до 2044 года. Кроме того, в Армении дислоцируются погранвойска России, которые охраняют границу с Турцией и Ираном.

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