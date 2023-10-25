Путин назвал главную задачу политиков на Ближнем Востоке

Конфликт может выплеснуться за пределы региона

Главная задача всех сил на Ближнем Востоке сегодня – остановить кровопролитие, чтобы конфликт не выплеснулся за пределы региона. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время встречи с руководителями религиозных конфессий России.

Российский лидер подчеркнул, что дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и разрушительными последствиями. Причем это коснется не только региона Ближнего Востока. Путин напомнил, что неоднократно подчеркивал это во время телефонных разговоров и личных встреч с главами ближневосточных стран.

Президент отметил попытки определенных сил втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов. Их намерение - запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами, приводит слова Путина ТАСС.

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