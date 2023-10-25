Спикером Палаты представителей Конгресса США стал республиканец Джонсон

Палата смогла выбрать председателя только с четвертой попытки

Палата представителей Конгресса США с четвертой попытки выбрала спикера. Кресло займет республиканец, сенатор от штата Луизиана Майк Джонсон.

Джонсон во время голосования получил 220 голосов. Выдвижение его кандидатом в спикеры Палаты представителей поддержали большинство республиканцев. Этот пост - третий по значимости в государственной иерархии США.

Сенатор Джонсон отметился тем, что в прошлом голосовал против некоторых инициатив о выделении американской помощи Украине. Он требовал полной ясности относительно того, как Киев расходует полученные средства. Джонсон входит в юридический комитет нижней палаты Конгресса США и считается убежденным сторонником Дональда Трампа, передает ТАСС.

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