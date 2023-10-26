Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим свои слова человеком

Российский лидер знает, что делает

Президент России Владимир Путин – тщательно взвешивающий свои слова человек. Об этом в интервью изданию El Pais заявил бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.

"Он (Путин – прим. ред.) человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать", - приводит РИА Новости ответ Солана на вопрос журналиста о качествах действующего президента России.

По мнению политика, Владимир Путин – человек, который не только самостоятельно занимается подготовкой своих публичных выступлений, но и четко понимает, что "месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным".

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший глава НАТО раскритиковал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и подчеркнул, что еврейским государством уже на протяжении многих лет руководят некомпетентные политики.

Накануне российский лидер Владимир Путин призвал западных политиков к решительным действиям по урегулированию палестино-израильского конфликта. Главная задача мирового сообщества заключается в предотвращении кровопролития и снижении напряженности на территории Ближнего Востока, указал президент.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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