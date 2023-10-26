Политолог Супонина объяснила, почему Израиль медлит с сухопутной операцией в Газе

Причина в том числе и в заложниках

Израильская армия готовится к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Но разговоры о точных сроках назвал преждевременными. Джо Байден в среду заявил, что обсуждал с Нетаньяху возможность отсрочки наземной операции. При этом отметил, что не уверен, что "палестинцы говорят правду о том, сколько людей было убито". Сектор Газа по-прежнему подвергается обстрелам с израильской стороны. Число погибших там, по данным местного минздрава, превысило шесть с половиной тысяч человек.

О ситуации вокруг Газы с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила политолог-международник Елена Супонина.

"В ближайшее время новая эскалация, тем не менее, все же произойдет, и израильтяне прекрасно понимают все риски сухопутной операции. Они же уже входили в Газу в прошлые годы. Та же операция "Литой свинец". Ну и что же? Были жертвы, причем с обеих сторон. Со стороны палестинцев больше, в том числе среди мирного населения. Но проблема с радикальными группировками в секторе Газа так и не была решена. Поэтому Израиль просчитывает ситуацию. Конечно же, Нетаньяху совсем не обращает внимания на протесты, гнев мусульманского или арабского мира. Он очень утилитарно, прагматично подходит к этому вопросу и просчитывает все риски. Здесь еще и давление американцев. Ведь в секторе Газа находятся, в том числе заложники и с американским гражданством. Впрочем, и с российским тоже есть несколько человек. Новый всплеск напряженности может повлечь за собой трагические последствия в том числе и для заложников", - сказала она.

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